Напишу в Премьер-лигу! Ярмоленко прокомментировал результативный удар в ворота Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свой результативный удар в ворота Манчестер Юнайтед, который записали как автогол защитника манкунианцев Виктора Линделёфа.

Андрей Ярмоленко понравилось, что против Манчестер Юнайтед Вест Хэм играл в более атакующий футбол, чем против Челси в предыдущем туре английской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Украинский футболист заявил, что его команде нужно больше думать о победах, ведь футбол не заключается в одной защите.

В матче против Манчестер Юнайтед Ярмоленко подхватил мяч в штрафной соперника и нанес удар по воротам, после которого мяч от Виктора Линделёфа влетел в сетку. Гол записали на защитника МЮ. Украинский игрок не понимает, почему гол в ворота команды Жозе Моуринью записали не на него.

"Не знаю, почему это не мой гол. Напишу в Премьер-лигу!", - заявил Ярмоленко.

Накануне Вест Хэм в том числе благодаря результативным действиям украинского полузащитника Андрея Ярмоленко победил на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.