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Нападающий Шахтера приостановил карьеру из-за проблем с сердцем — СМИ

Вчера, 20:53
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Нападающий Шахтера приостановил карьеру из-за проблем с сердцем — СМИ - фото

ФК Ворскла

Кулач не сыграл за Александрию ни одного матча

Нападающий донецкого Шатаря, который на правах аренды зимой перешел в Александрию, Владислав Кулач вынужден приостановить футбольную карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал Футбол.

Сообщается, что Кулачу придется пройти курс лечения, после чего станет известно, сможет ли он продолжить карьеру. 26-летний нападающий уже вернулся в Полтаву.

Кулач в своей карьере выступал за Мариуполь, запорожский Металлург, алчевскую Сталь, турецкий Эскишехирспор, луганскую Зарю и полтавскую Ворсклу.

Кулач перешел в Александрию зимой на правах аренды до конца сезона из полтавской Ворсклы, где он также выступал в аренде, однако за новую команду не сыграл ни одного матча. Права на игрока принадлежат донецкому Шахтеру.

В начале мая в голкипера Порту Икера Касиляса произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Позже СМИ сообщали, что Касильяс решил завершить карьеру после перенесенного инфаркта.

Теги:   ФК Шахтер ФК Александрия

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