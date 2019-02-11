Нападающий Шахтера приблизился к переходу в команду Реброва - СМИ 11 февраля, 13:52 765 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Ференцварош хочет арендовать Борячука с правом выкупа ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Андрей Борячук близок к переходу в венгерский Ференцварош, который возглавляет экс-наставник Динамо Сергей Ребров, сообщает Goal.com.



По информации портала, клуб из Будапешта обсуждает аренду футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Согласно данным ресурса, трансфер 22-летнего игрока атаки стал более реальным после того, как в Мариуполь перешел другой нападающий Шахтера Даниил Сикан.

Недавно один из лидеров луганской Зари Игорь Харатин перебрался в лагерь Ференцвароша.

В июле 2018-го года венгерский клуб подписал полузащитника Шахтера и сборной Украины Ивана Петряка.

В августе Ференцварош объявил о назначении наставником команды бывшего главного тренера Динамо Сергея Реброва.

