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Нападающий Шахтера приблизился к переходу в команду Реброва - СМИ

11 февраля, 13:52
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ФК Шахтер

Ференцварош хочет арендовать Борячука с правом выкупа

Нападающий Шахтера Андрей Борячук близок к переходу в венгерский Ференцварош, который возглавляет экс-наставник Динамо Сергей Ребров, сообщает Goal.com.

По информации портала, клуб из Будапешта обсуждает аренду футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Согласно данным ресурса, трансфер 22-летнего игрока атаки стал более реальным после того, как в Мариуполь перешел другой нападающий Шахтера Даниил Сикан.

Недавно один из лидеров луганской Зари Игорь Харатин перебрался в лагерь Ференцвароша.

В июле 2018-го года венгерский клуб подписал полузащитника Шахтера и сборной Украины Ивана Петряка.

В августе Ференцварош объявил о назначении наставником команды бывшего главного тренера Динамо Сергея Реброва.

Теги:   Трансферы Сергей Ребров ФК Ференцварош ФК Шахтер Футбол

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