Нападающий Шахтера перешел в клуб украинской Премьер-лиги
Нападающий Шахтера Даниил Сикан стал игроком ФК Мариуполь, сообщает Команда №1.
По информации издания, 17-летний футболист проведет в команде из приазовского города остаток сезона на правах аренды - до лета 2019-го года.
Как отмечает медиа, игрок юношеской сборной Украины уже участвует в турецких спаррингах Мариуполя, который готовится ко второй части текущей кампании.
В составе команды Александра Бабича также выступают еще два нападающих Шахтера - Андрей Борячук и Александр Зубков.
В январе донецкий клуб объявил о подписании форварда львовских Карпат Даниила Сикана.
17-летний футболист заключил с чемпионом Украины трудовой договор на трехлетний период - до конца 2021-го года.