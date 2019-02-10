Нападающий Шахтера перешел в клуб украинской Премьер-лиги Сегодня, 15:27 781 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Сикан проведет в Мариуполе остаток сезона в аренде ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Даниил Сикан стал игроком ФК Мариуполь, сообщает Команда №1.



По информации издания, 17-летний футболист проведет в команде из приазовского города остаток сезона на правах аренды - до лета 2019-го года.

Как отмечает медиа, игрок юношеской сборной Украины уже участвует в турецких спаррингах Мариуполя, который готовится ко второй части текущей кампании.

В составе команды Александра Бабича также выступают еще два нападающих Шахтера - Андрей Борячук и Александр Зубков.

В январе донецкий клуб объявил о подписании форварда львовских Карпат Даниила Сикана.

17-летний футболист заключил с чемпионом Украины трудовой договор на трехлетний период - до конца 2021-го года.

