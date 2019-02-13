Нападающий Шахтера отказался от переезда в РФ ради украинского клуба - СМИ Сегодня, 13:43 934 Цей матеріал також доступний українською EPA Кулач проведет в Александрии остаток сезона в аренде EPA

Нападающий Шахтера Владислав Кулач решил перейти в клуб украинской Премьер-лиги Александрию, отказавшись от варианта с российским Енисеем, сообщает FootBoom.



По информации портала, после размышлений 25-летний футболист принял условия, которые ему предложили "Горняки" и стал игроком Александрии.

Как отмечает медиа, атакующий игрок уже присоединился на правах аренды до конца сезона к команде из Кировоградской области, которая проводит сбор в Турции.

В первой части нынешнего сезона Кулач выступал за полтавскую Ворсклу. На его счету 14 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

По данным ресурса Чемпионат, нападающим интересовался российский Енисей и контактировал с Шахтером по поводу трансфера, вероятность которого оценивалась высоко.

Недавно украинский защитник Шахтера Олег Данченко стал игроком Енисея на правах аренды до конца сезона.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав контракт на 3,5 года.