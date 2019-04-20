#
Тео Бреннер-Роуч
Это не так сложно. Три простых правила, которые помогут вам похудеть
Иван Яковина
Область тьмы
Татьяна Ворожко
Как понять, что вас зомбируют
Владимир Фесенко
Кого ведет за собой Зеленский?
Спецтема: Выборы президента Украины

Нападающий сборной Украины отметился голом в матче чемпионата Турции - видео

Вчера, 23:18
946
Цей матеріал також доступний українською
Нападающий сборной Украины отметился голом в матче чемпионата Турции - видео - фото

ФК Кайсериспор via Facebook

Гол Кравца не помог Кайсериспору избежать поражения

Нападающий Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец забил мяч в ворота Галатасарая в поединке 29-го тура чемпионата Турции.

На исходе четверти часа игры Кравец открылся в центре штрафной стамбульской команды и после передачи Тьярона Чери открыл счет.

Хозяева сразу же восстановили равновесие благодаря Мбайе Дианю. В конце первого тайма он же вывел Галатасарай вперед ударом с пенальти.

В добавленное время Юто Нагатомо установил ставший окончательным счет 3:1. Поражение оставило Кайсериспор на 11-м месте, стамбульцы сократили отставание от лидера Истанбула до двух очков.

В активе Кравца семь голов в 21-м поединке нынешнего сезона за турецкий клуб.

Ранее нападающий Кайсериспора и сборной Украины забил в ворота Бешикташа в матче 24-го тура турецкого чемпионата.

НВ

Теги:   Галатасарай Артем Кравец Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

LOL

19 апреля, 12:39

img
Это вам не Тимошенко. Фанат футбольного клуба не попал на матч Лиги Европы, так как поехал не в тот Франкфурт
2364
Футбол

Вчера, 21:44

img
Ювентус в восьмой раз кряду выиграл чемпионат Италии
2193
Футбол

Вчера, 15:47

img
Манчестер Юнайтед готов продать нападающего, купленного два года назад за 87 млн евро - СМИ
1736

Главное

Бокс

Вчера, 16:23

img
Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава
Компании/Рынки

Вчера, 22:43

img
НБУ обеспокоен. Суд принял третье за три дня решение в пользу Коломойского
Страны

Сегодня, 05:28

img
Консерваторы попросят Мэй уйти в отставку до конца июня - Times