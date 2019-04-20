Нападающий сборной Украины отметился голом в матче чемпионата Турции - видео Вчера, 23:18 946 Цей матеріал також доступний українською ФК Кайсериспор via Facebook Гол Кравца не помог Кайсериспору избежать поражения ФК Кайсериспор via Facebook

Нападающий Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец забил мяч в ворота Галатасарая в поединке 29-го тура чемпионата Турции.



На исходе четверти часа игры Кравец открылся в центре штрафной стамбульской команды и после передачи Тьярона Чери открыл счет.

Хозяева сразу же восстановили равновесие благодаря Мбайе Дианю. В конце первого тайма он же вывел Галатасарай вперед ударом с пенальти.

В добавленное время Юто Нагатомо установил ставший окончательным счет 3:1. Поражение оставило Кайсериспор на 11-м месте, стамбульцы сократили отставание от лидера Истанбула до двух очков.

В активе Кравца семь голов в 21-м поединке нынешнего сезона за турецкий клуб.

Ранее нападающий Кайсериспора и сборной Украины забил в ворота Бешикташа в матче 24-го тура турецкого чемпионата.

НВ