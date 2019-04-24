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Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео

Сегодня, 00:35
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Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео - фото

REUTERS/Dylan Martinez

Шейн Лонг забил гол на 7-й секунде

Ирландский нападающий Саутгемптона Шейн Лонг забил гол в ворота Уотфорда, который стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги.

Лонг отличился уже на 7-й секунде матча после ошибки защитника Уотфорда, который после розыгрыша с центра поля, выбивая мяч подальше от своих ворот, попал в нападающего. Лонг подхватил мяч, вышел один на один с голкипером и перебросил его, открыв счет в матче.

В итоге гол Лонга не помог Саутгемптону одержать победу. На 90-й минуте Андре Грей принес Уотфорду ничью.

До этого рекорд принадлежал защитнику Тоттенхэма Ледли Кингу, который в 2000 году забил Брэдфорду на 10-й секунде.

Накануне в матче 35 тура английской Премьер-лиги Челси не смог победить Бернли - 2:2.

Теги:   Футбол Английская Премьер-лига

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