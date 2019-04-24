Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео
Ирландский нападающий Саутгемптона Шейн Лонг забил гол в ворота Уотфорда, который стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги.
Лонг отличился уже на 7-й секунде матча после ошибки защитника Уотфорда, который после розыгрыша с центра поля, выбивая мяч подальше от своих ворот, попал в нападающего. Лонг подхватил мяч, вышел один на один с голкипером и перебросил его, открыв счет в матче.
В итоге гол Лонга не помог Саутгемптону одержать победу. На 90-й минуте Андре Грей принес Уотфорду ничью.
До этого рекорд принадлежал защитнику Тоттенхэма Ледли Кингу, который в 2000 году забил Брэдфорду на 10-й секунде.
Накануне в матче 35 тура английской Премьер-лиги Челси не смог победить Бернли - 2:2.