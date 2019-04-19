Нападающий немецкого клуба приблизился к переходу в Реал - СМИ Вчера, 20:29 357 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Rafael Marchante Айнтрахт готов отпустить Йовича за 50-60 млн евро REUTERS/Rafael Marchante

Нападающий Айнтрахта Лука Йович близок к переходу в Реал, сообщает AS.



По информации издания, переговоры королевского клуба с немецкой стороной по поводу трансфера находятся на продвинутой стадии.

Как отмечает медиа, активировав опцию аренды сербского игрока по его выкупу у Бенфики за 6 млн евро, Айнтрахт намерен заработать на продаже футболиста.

По данным СМИ, немецкий клуб готов отпустить Йовича за 50-60 млн евро, где 10-12 млн евро заработает Бенфика по условиям их сделки.

В нынешнем сезоне сербский нападающий забил 25 мячей во всех турнирах нынешнего сезона. В Лиге Европы он отметился восемью голами и является вторым лучшим бомбардиром турнира.

Сообщалось, что ведущий полузащитник Челси Эден Азар в ближайшие дни может перейти в Реал.