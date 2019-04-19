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Нападающий немецкого клуба приблизился к переходу в Реал - СМИ

Вчера, 20:29
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Нападающий немецкого клуба приблизился к переходу в Реал - СМИ - фото

REUTERS/Rafael Marchante

Айнтрахт готов отпустить Йовича за 50-60 млн евро

Нападающий Айнтрахта Лука Йович близок к переходу в Реал, сообщает AS.

По информации издания, переговоры королевского клуба с немецкой стороной по поводу трансфера находятся на продвинутой стадии.

Как отмечает медиа, активировав опцию аренды сербского игрока по его выкупу у Бенфики за 6 млн евро, Айнтрахт намерен заработать на продаже футболиста.

По данным СМИ, немецкий клуб готов отпустить Йовича за 50-60 млн евро, где 10-12 млн евро заработает Бенфика по условиям их сделки.

В нынешнем сезоне сербский нападающий забил 25 мячей во всех турнирах нынешнего сезона. В Лиге Европы он отметился восемью голами и является вторым лучшим бомбардиром турнира.

Сообщалось, что ведущий полузащитник Челси Эден Азар в ближайшие дни может перейти в Реал.

Теги:   Бенфика Трансферы ФК Реал Мадрид Футбол

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