Нападающий Динамо вернется в свой бывший клуб - СМИ Сегодня, 18:53 570 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Супряга перешел в Динамо именно из Днепра-1 ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга вернется в Днепр-1, сообщает Динамо Киев от Шурика со ссылкой на футбольного менеджера Вячеслава Заховайло.

Как сообщает источник, Супряга покинет Динамо уже этим летом. 19-летний футболист присоединится к Днепру-1 на правах аренды.

Популярный портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Супряги в 4,5 млн евро.

Супряга сыграл за Динамо 10 матчей, не забив ни одного гола.

Именно из Днепра-1 Супряга перешел в киевское Динамо летом 2018 года. По информации СМИ, Динамо заплатило за переход нападающего 6 млн евро.

Ранее Днепр-1 досрочно стал чемпионом Первой лиги и вышел в украинскую Премьер-лигу.