Нападающий Динамо вернется в свой бывший клуб - СМИ
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга вернется в Днепр-1, сообщает Динамо Киев от Шурика со ссылкой на футбольного менеджера Вячеслава Заховайло.
Как сообщает источник, Супряга покинет Динамо уже этим летом. 19-летний футболист присоединится к Днепру-1 на правах аренды.
Популярный портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Супряги в 4,5 млн евро.
Супряга сыграл за Динамо 10 матчей, не забив ни одного гола.
Именно из Днепра-1 Супряга перешел в киевское Динамо летом 2018 года. По информации СМИ, Динамо заплатило за переход нападающего 6 млн евро.
Ранее Днепр-1 досрочно стал чемпионом Первой лиги и вышел в украинскую Премьер-лигу.