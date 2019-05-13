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Нападающий Динамо вернется в свой бывший клуб - СМИ

Сегодня, 18:53
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Нападающий Динамо вернется в свой бывший клуб - СМИ - фото

ФК Динамо

Супряга перешел в Динамо именно из Днепра-1

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга вернется в Днепр-1, сообщает Динамо Киев от Шурика со ссылкой на футбольного менеджера Вячеслава Заховайло.

Как сообщает источник, Супряга покинет Динамо уже этим летом. 19-летний футболист присоединится к Днепру-1 на правах аренды.

Популярный портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Супряги в 4,5 млн евро.

Супряга сыграл за Динамо 10 матчей, не забив ни одного гола.

Именно из Днепра-1 Супряга перешел в киевское Динамо летом 2018 года. По информации СМИ, Динамо заплатило за переход нападающего 6 млн евро.

Ранее Днепр-1 досрочно стал чемпионом Первой лиги и вышел в украинскую Премьер-лигу.

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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