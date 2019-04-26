Нападающий Динамо отрицает окончание контракта летом Сегодня, 14:31 154 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Беседин заявил, что его соглашение заканчивается не летом ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин опроверг информацию, что его соглашение с клубом заканчивается летом 2019-го года.



Об этом футболист заявил в интервью сайту киевского клуба. Вместе с тем, 23-летний игрок не сказал, какой срок его договора.

"Не знаю, откуда у вас такая информация", - добавил Беседин.

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, действующий контракт Беседина с Динамо заканчивается 30 июня 2019-го года.

В конце января нападающий киевского клуба выбыл на три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия.

Сообщалось, что Беседин попал в сферу интересов одного из турецких грандов - стамбульского Галатасарая.