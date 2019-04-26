Нападающий Динамо отрицает окончание контракта летом
Нападающий Динамо Артем Беседин опроверг информацию, что его соглашение с клубом заканчивается летом 2019-го года.
Об этом футболист заявил в интервью сайту киевского клуба. Вместе с тем, 23-летний игрок не сказал, какой срок его договора.
"Не знаю, откуда у вас такая информация", - добавил Беседин.
Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, действующий контракт Беседина с Динамо заканчивается 30 июня 2019-го года.
В конце января нападающий киевского клуба выбыл на три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия.
Сообщалось, что Беседин попал в сферу интересов одного из турецких грандов - стамбульского Галатасарая.