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Нападающий Динамо о Мораесе: Ему не нужно было бить пенальти из уважения к бывшему клубу

Сегодня, 20:32
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Нападающий Динамо о Мораесе: Ему не нужно было бить пенальти из уважения к бывшему клубу - фото

ФК Динамо

Мораес считает, что в следующем сезоне Динамо не допустит нынешних ошибок

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал ничью его команды в 25-м туре украинской Премьер-лиги против Шахтера и незабитый бывшим одноклубником и форвардом соперника Жуниором Мораесом пенальти.

В разговоре с порталом Динамомания футболист посетовал, что его команде нужно было показать более зрелищную и напористую игру, но признал результат закономерным.

По мнению форварда, нужно провести анализ, работу над ошибками и готовиться к следующему сезону, где, как считает игрок, Динамо таких ошибок не допустит.

"Пенальти от Мораеса? В этом плане даже мне приятно, что он не забил. Есть какая-то справедливость. Считаю, что ему не нужно было бить этот пенальти из уважения к клубу, за который он играл", - убежден Беседин.

Накануне нападающий Шахтера не реализовал пенальти на последней минуте матча против Динамо, и матч Премьер-лиги завершился 0:0.

18 июня 2018-го года чемпион Украины объявил о подписании Мораеса после завершения его контракта с Динамо. Бразилец заключил с донецким клубом договор на два года и заявил, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти к "Горнякам".

Теги:   Премьер-лига Украины Жуниор Мораес Трансферы ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

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