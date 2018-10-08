08 октября 2018, понедельник

Нападающий Шахтера выразил возмущение судейством в эпизоде с тяжелой травмой своего одноклубника

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Мораес убежден, что в ворота Зари не было назначено шесть пенальти
Фото: ФК Шахтер

Мораес убежден, что в ворота Зари не было назначено шесть пенальти

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес назвал пассивным поведение арбитра в эпизоде с тяжелой травмой своего партнера по команде Тайсона, которую ему в матче украинской Премьер-лиги против Зари нанес полузащитник Игорь Харатин.

В своем аккаунте в Instagram футболист отметил, что уже шесть лет выступает в УПЛ, и никогда не критиковал рефери, но в этом сезоне, считает он, наметилась опасная тенденция.

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Я уже 6 лет играю в украинской лиге, и я никогда не давал интервью, говоря плохих решениях рефери в том или ином моменте, но в этом сезоне наметилась опасная тенденция. Мы можем сказать, и вполне обоснованно, что в ворота соперника не назначено 6 пенальти, но это не то, что я сейчас здесь заявлю. На этот раз это нечто более серьезное, речь идет о физической неприкосновенности и здоровье другого футболиста, что, к сожалению, не произошло лишь только один раз. После игры игрок приходит извиняться, но, к сожалению, он не убирает боль и травму. Мы возмущены пассивностью судьи в таких серьезных вопросах. ——————————————————- Eu já tenho 6 anos jogando no campeonato da Ucrânia, e nunca dei uma entrevista dizendo coisas ruins sobre as decisões do árbitro no campo, mas essa temporada começa a ser perigosa. Temos talvez 6 penalidades claras para o nosso clube nessa temporada que não foram marcadas, mas não é sobre isso que venho me manifestar aqui agora.. Dessa vez é algo mais sério, é sobre a integridade física e a saúde de um companheiro de profissão, que infelizmente não aconteceu somente uma vez. Após o jogo, o jogador vem pedir desculpas mas infelizmente não tira a dor e a lesão sofrida. Estamos indignados com a passividade em lances tão sérios como esse. Melhoras irmão @taisonfreda7 #força

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

Форвард убежден, что в ворота Зари не было назначено шесть пенальти. По его мнению, в матче произошло нечто более серьезное - речь идет о физической неприкосновенности и здоровье другого футболиста.

"После игры игрок приходит извиняться, но, к сожалению, он не убирает боль и травму. Мы возмущены пассивностью судьи в таких серьезных вопросах", - добавил Мораес.

Полузащитник Шахтера Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари, которая минимум на месяц оставила его вне игры. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.

Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.

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