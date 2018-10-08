Нападающий Шахтера выразил возмущение судейством в эпизоде с тяжелой травмой своего одноклубника

Мораес убежден, что в ворота Зари не было назначено шесть пенальти

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес назвал пассивным поведение арбитра в эпизоде с тяжелой травмой своего партнера по команде Тайсона, которую ему в матче украинской Премьер-лиги против Зари нанес полузащитник Игорь Харатин.

В своем аккаунте в Instagram футболист отметил, что уже шесть лет выступает в УПЛ, и никогда не критиковал рефери, но в этом сезоне, считает он, наметилась опасная тенденция.

Форвард убежден, что в ворота Зари не было назначено шесть пенальти. По его мнению, в матче произошло нечто более серьезное - речь идет о физической неприкосновенности и здоровье другого футболиста.

"После игры игрок приходит извиняться, но, к сожалению, он не убирает боль и травму. Мы возмущены пассивностью судьи в таких серьезных вопросах", - добавил Мораес.

Полузащитник Шахтера Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари, которая минимум на месяц оставила его вне игры. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.

Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.