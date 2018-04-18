Нападающий Шахтера стал объектом борьбы трех турецких и одного португальского клубов - СМИ

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Потенциальный трансфер Феррейры пройдет на бесплатной основе
Фото: ФК Шахтер

Потенциальный трансфер Феррейры пройдет на бесплатной основе

Турецкие Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай, а также португальская Бенфика заинтересовались основным нападающим Шахтера Факундо Феррейрой, сообщают Sporx и Record.

По информации медиа, перечисленные клубы хотят воспользоваться тем, что контракт аргентинского футболиста заканчивается летом 2018 года, поэтому его трансфер будет бесплатным.

Как отмечает Sapo Desporto со ссылкой на Record, Бенфика собирается предложить Феррейре оклад в 2,5 миллиона евро в год, а также 5 млн евро в качестве бонуса за переход.

Сообщалось, что нападающий Шахтера заинтересовал итальянский Интер.

СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда "Горняков". После этого появилась информация, что уже летом 2018 года Факундо Феррейра может оказаться в Сампдории

Ранее медиа утверждали, что аргентинец попал в сферу интересов итальянской Фиорентины, которую также привлекает перспектива заполучить футболиста бесплатно.

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