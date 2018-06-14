Нападающий Шахтера перешел во французский клуб

Украинский форвард Шахтера Филипп Будковский стал игроком Сошо из второго французского дивизиона.

Об этом сообщает официальный сайт нового клуба футболиста. Сошо не раскрывает деталей соглашения, что, скорее всего, означает аренду игрока.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 новый коллектив Будковского занял 10-е место.

Летом 2017 года форвард стал игроком бельгийского Кортрейка на правах аренды, которая должна была закончиться летом 2018 года. За это время он провел 13 матчей и забил один мяч.

Зимой 2018 года нападающий стал игроком российского Амкара. Отмечалось, что футболист покинул Кортрейк, поскольку наставник Глен де Бук не видел для него будущего в своей команде.

И все же, Будковский в итоге перебрался в российский Анжи, где провел девять матчей и забил один гол во второй половине прошедшего сезона.