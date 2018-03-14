Нападающий Шахтера извинился перед болл-боем, которого толкнул во время матча Лиги чемпионов - видео

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Официальное письмо от ФК Шахтер с извинениями от Феррейры было направлено сегодня в адрес Ромы

Официальное письмо от ФК Шахтер с извинениями от Феррейры было направлено сегодня в адрес Ромы

Нападающий Шахтера Факундо Феррейра принес извинения после вчерашнего инцидента в матче против Ромы, в ходе которого он толкнул болл-боя, из-за чего парень упал за рекламные ограждения.

Как сообщает Football.ua, Феррейра принес официальные извинения парню, его семье и Роме, за юношеские команды которой выступает болл-бой. Официальное письмо от ФК Шахтер с извинениями от Феррейры было направлено сегодня в адрес Ромы.


Маттео Канселльери, тот самый болл-бой, уже написал в своем Инстаграме, что с ним все в порядке, и он не обижается на футболиста.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Это была всего лишь неконтролируемая ярость со стороны игрока. Он тоже человек", - написал парень.

Вчера Шахтер упустил путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив Роме 1:0.

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