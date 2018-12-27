Нападающий сборной Украины отличился голевой передачей в матче чемпионата Бельгии - видео Сегодня, 13:28 337 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Гент Голевая передача Яремчука (слева) не спасла Гент от поражения

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился результативным пасом за Гент в поединке чемпионата Бельгии против Генка.

На 6-й минуте футболист ассистировал партнеру по команде Дилану Бронну во время атаки гостей. Тем самым Гент открыл счет в матче.

Выиграть коллективу Яремчука не удалось, поскольку Генк не только восстановил равновесие, но и выиграл с перевесом в два гола - 3:1. У хозяев отсутствовал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который только недавно возобновил полноценные тренировки после травмы.

Еще один игрок украинской национальной команды Игорь Пластун появился на замену в составе Гента на 58-й минуте, заменив автора гола.

По итогам 21-го матча Генк лидирует в бельгийском чемпионате с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя Брюгге. Гент занимает седьмое место в 17-ти баллах от лидера.

Ранее Руслан Малиновский забил гол в ворота Остенде в матче 19-го тура чемпионата Бельгии и помог Генку одержать победу.