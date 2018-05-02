Нападающий Динамо высказал позицию по поводу перехода в Шахтер

Нападающий Динамо Артем Беседин заявил о том, что не перешел бы в Шахтер, даже если бы ему предложили лучшие условия, чем в киевском клубе.

В интервью FootballHub форвард выразил убеждение, что настоящий футболист, который предан своему клубу, никогда не перейдет в лагерь прямого конкурента своей команды.

"Тем более, я считаю, что у нас чуть больше, чем конкуренция", - добавил Беседин.

В ноябре 2017 года нападающий Динамо заявил о том, что в ближайшее время хочет перебраться в европейский клуб.

Форвард признался, что учит английский язык, поскольку хотел бы поиграть в Европе. Он отметил, что хочет играть в Динамо и связать жизнь с киевским клубом, но хотел бы почувствовать уровень зарубежного футбола.

Ранее сообщалось, что Беседин близок к переходу в чешскую Славию, которая хотела арендовать футболиста и отправляла запрос украинской стороне.