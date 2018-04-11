Нападающий Динамо решил перейти в Шахтер - СМИ

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Мораес получит 10-й игровой номер в Шахтере - медиа
Фото: Football.ua

Мораес получит 10-й игровой номер в Шахтере - медиа

Нападающий Динамо Жуниор Мораес летом 2018 года станет игроком Шахтера, сообщает Football.ua.

Поскольку действующий контракт футболиста заканчивается по завершении текущего сезона, то переход состоится на бесплатной основе, отмечает портал. О соглашении якобы будет объявлено после окончания розыгрыша украинской Премьер-лиги.

В распоряжение ресурса попало фото с футболкой Мораеса в Шахтере. Форвард получит 10-й игровой номер, под которым сейчас выступает полузащитник Бернард, что, вероятно, означает и его грядущий трансфер в другую команду.

По информации медиа, оклад бразильского исполнителя в донецком клубе составит 700 тысяч долларов в год плюс бонусы за личные и командные достижения.

Сообщалось, что нападающий может покинуть Динамо, чтобы присоединиться к Шахтеру. По данным СМИ, вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".

Вместе с тем, комментатор телеканалов Футбол 1/2 Андрей Малиновский опроверг сообщения о том, что Мораес подписал предварительное соглашение с донецкий клубом.

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