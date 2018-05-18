Нападающий Динамо прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего

Нападающий Динамо Жуниор Мораес заявил, что еще не знает, останется ли в команде на следующий сезон.

По словам бразильского футболиста, у него пока нет определенности по поводу места, где он продолжит карьеру, сообщает Футбол 24.

"Надеюсь, что вскоре смогу официально об этом сообщить", - отметил форвард.

В апреле появилась информация, что Мораес, чей контракт заканчивается по завершении текущего сезона, летом 2018 года станет игроком Шахтера.

Сообщалось, что нападающий может покинуть Динамо, чтобы присоединиться к донецкому клубу. По данным СМИ, вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов". Вместе с тем, комментатор телеканалов Футбол 1/2 Андрей Малиновский опроверг сообщения о том, что Мораес подписал предварительное соглашение с донецкий клубом.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнения, что защитник Евгений Хачериди, нападающий Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.