Нападающий Динамо перебрался в Аргентину - СМИ

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Игрок перешел в Динамо еще в 2011 году, но до сих пор не провел ни одного матча в УПЛ
Фото: dynamo.kiev.ua

Игрок перешел в Динамо еще в 2011 году, но до сих пор не провел ни одного матча в УПЛ

Нападающий Динамо Андрес Эскобар продолжит карьеру в аргентинском Эстудиантесе, сообщает Transfermarkt.

Аргентинский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца сезона.

Эскобар перешел в Динамо еще в 2011 году из колумбийского Депортиво Кали за 1,3 млн евро, но до сих пор не провел ни одного матча в УПЛ.

Ранее игрок сдавался в аренду в Депортиво Кали, Эвиан, ФК Даллас, Атлетико Насьональ, Мильонариос и Васко да Гама.

После 12 туров Эстудиантес идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Сообщалось, что бразильский Васку да Гама не будет продлевать арендное соглашение колумбийского футболиста.

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