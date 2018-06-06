Нападающий Динамо обсуждает переход в Шахтер - СМИ

Нападающий Динамо Жуниор Мораес ведет переговоры о переходе в Шахтер, сообщает Futbol TV.

По информации медиа из Болгарии, где в 2011-2012 годах выступал 31-летний футболист, он склоняется к трансферу в донецкий коллектив.

Как отмечает портал, если переговоры с чемпионом Украины не окажутся успешными, бразильский форвард может перейти в софийский ЦСКА, за который играл ранее.

Накануне Мораес объявил о своем уходе из киевской команды после трех лет выступлений в ее составе.

В апреле появилась информация, что форвард, чей контракт заканчивается по завершении сезона, летом 2018 года станет игроком Шахтера. Сообщалось, что нападающий может покинуть Динамо, чтобы присоединиться к донецкому клубу.

По данным СМИ, вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов". Вместе с тем, комментатор телеканалов Футбол 1/2 Андрей Малиновский опроверг сообщения о том, что Мораес подписал предварительное соглашение с донецким клубом.