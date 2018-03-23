Нападающий Динамо не заключал контракт с Шахтером - комментатор

Комментатор телеканалов Футбол 1/2 Андрей Малиновский опроверг сообщения о том, что нападающий Динамо Жуниор Мораес подписал предварительное соглашение с Динамо.

В интервью FootBoom он предположил, что, возможно, эти слухи кому-то выгодны, но у него якобы есть информация непосредственно от самого футболиста.

"Я уверен, что он сам хочет играть в Шахтере. Он сейчас играет за Динамо, но у него нет никакого барьера для смены клуба", - заявил Малиновский, имея в виду то, что контракт бразильского форварда с киевской командой заканчивается летом 2018 года.

Комментатор убежден, что Мораес выписывается в философию чемпиона Украины, ведь тот делает ставку на латиноамериканских игроков, а также допустил, что форвард мог дать устное согласие на переход в донецкий коллектив без подписания документа.

Сообщалось, что нападающий может покинуть Динамо, чтобы присоединиться к донецкому Шахтеру. По данным СМИ, вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".

Позже журналист Андрей Шахов рассказал, что Жуниор Мораес останется вне заявки команды до разрешения ситуации с контрактом.