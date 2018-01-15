Нападающий Динамо и сборной Украины стал игроком турецкого клуба

Украинский нападающий Динамо Артем Кравец перешел в турецкий Кайсериспор.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Футболист уже поблагодарил теперь уже бывшую команду, ее президента Игоря Суркиса и тренеров, с кем он работал, за девять лет, проведенных в ее лагере.

"Динамо для меня стало настоящим родным домом, я провел здесь лучшие годы. Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба и готов принять новый вызов", - заявил Кравец.

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, украинский игрок заключит с Кайсериспором соглашение на 2,5 года. Сегодня, 15 января, он пройдет медосмотр в новом клубе.

Условия трансфера не разглашаются. Сам Кравец отметил, что Суркис отпустил его в другую команду за полгода до окончания контракта с Динамо.

Накануне СМИ узнали, что нападающий решил продолжить карьеру в Кайсериспоре.