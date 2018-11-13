Нападающего Ливерпуля обвинили в запрещенных ставках на матчи

Футбольная ассоциация (ФА) Англии обвинила нападающего Ливерпуля Даниэла Старриджа в ставках на поединки, которые запрещено делать игрокам.

Как сообщает Sky Sports, 29-летнему форварду вменяют то, что он ставил на матчи в январе 2018 года, а также делился информацией, которая использовалась для ставок.

Тогда футболист выступал в аренде за Вест Бромвич. Теперь у Старриджа есть время до 20.00 по Киеву 20 ноября, чтобы ответить на эти обвинения.

В заявлении официального представителя Ливерпуля говорится о том, что нападающий полностью сотрудничает с расследованием в течение всего процесса и категорически отрицает, что когда-либо делал ставки на футбол.

В феврале 2017 года клуб пятого английского футбольного дивизиона Саттон Юнайтед избавился от 125-килограмового вратаря Уэйна Шоу из-за скандала со съеденным пирогом во время матча Кубка Англии против Арсенала.

Тогда ФА открыла в отношении 45-летнего вратаря расследование по поводу появления линии в букмекерских конторах на то, что он съест пирог во время матча против Арсенала.