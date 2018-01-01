Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи
НВ публикует самые интересные мнения из соцсетей о поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль одолел Наполи и вышел в 1/8 финала.
Ліверпуль - Наполі. За такі матчі ми і любимо футбол! Не вболівав ні за кого, а трусить так, ніби півжиття провів на Копі ????Unfuckingbelievable emotionally!!! ????????????????????????— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 11 декабря 2018 г.
Де Лаурентис, конечно, круто вложился в Анчелотти. За 6,5 миллионов в год теперь нужно Лигу Европы хотя бы выиграть.— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 11 декабря 2018 г.
Если бы Мончи удержал Алиссона, ничего этого бы не было.pic.twitter.com/ui1Tj4vjXa— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 11 декабря 2018 г.
Також, користуючись нагодою, хотів би зауважити, що Скоміна разом з Кашшаї та Кейперсом впевнено змагаються за звання найгіршого європейського арбітра. Якщо хтось з цих трьох обслуговують матч - чекай клоунади.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 11 декабря 2018 г.
Когда ты Милик и это не лечится. Ну а Мане - спонсор концовки.— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 11 декабря 2018 г.
Интер - 22 удара, но не залетело. Бывает.
YNWA мінімально перемагає "Наполі" та відправляє команду Анчелотті в ЛЄ pic.twitter.com/Cx1A2IKwiq— Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 11 декабря 2018 г.
В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.
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