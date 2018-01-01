Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи Сегодня, 01:53 14 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль в драматичном матче против Наполи вышел в плей-офф Лиги чемпионов

НВ публикует самые интересные мнения из соцсетей о поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль одолел Наполи и вышел в 1/8 финала.

Ліверпуль - Наполі. За такі матчі ми і любимо футбол! Не вболівав ні за кого, а трусить так, ніби півжиття провів на Копі ????Unfuckingbelievable emotionally!!! ???????????????????????? — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 11 декабря 2018 г.

Де Лаурентис, конечно, круто вложился в Анчелотти. За 6,5 миллионов в год теперь нужно Лигу Европы хотя бы выиграть. — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 11 декабря 2018 г.

Если бы Мончи удержал Алиссона, ничего этого бы не было.pic.twitter.com/ui1Tj4vjXa — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 11 декабря 2018 г.

Також, користуючись нагодою, хотів би зауважити, що Скоміна разом з Кашшаї та Кейперсом впевнено змагаються за звання найгіршого європейського арбітра. Якщо хтось з цих трьох обслуговують матч - чекай клоунади. 11 декабря 2018 г.

Когда ты Милик и это не лечится. Ну а Мане - спонсор концовки.

Интер - 22 удара, но не залетело. Бывает. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 11 декабря 2018 г.

YNWA мінімально перемагає "Наполі" та відправляє команду Анчелотті в ЛЄ pic.twitter.com/Cx1A2IKwiq — Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 11 декабря 2018 г.

В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.

НВ