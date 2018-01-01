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Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Сегодня, 01:53
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Ливерпуль в драматичном матче против Наполи вышел в плей-офф Лиги чемпионов

НВ публикует самые интересные мнения из соцсетей о поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль одолел Наполи и вышел в 1/8 финала.

В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.

НВ

Теги:   ФК Наполи ФК Ливерпуль Лига Чемпионов Футбол

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