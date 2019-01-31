Надо уважать свой народ. Экс-партнер Ракицкого в сборной Украины осудил его переезд в Россию
Защитник Карпат Артем Федецкий осудил своего бывшего партнера по сборной Украины Ярослава Ракицкого за его переход из Шахтера в российский Зенит.
В комментарии LMN 33-летний футболист заявил, что при сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России.
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"Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов", - признался Федецкий.
Комментируя будущее Ракицкого в сборной Украины, защитник Карпат добавил, что это решать будет наставник, у которого большая ответственность, поскольку вызов игрока в команду будет вызывать критику.
"Я бы так никогда не поступил и для меня это недопустимо", - резюмировал Федецкий.
На днях Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.
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СМИ также узнали, что за свой переход в петербургский клуб футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.