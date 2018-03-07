Надо было еще 500 миллионов потратить. Реакция соцсетей на победу Реала над ПСЖ в Лиге чемпионов

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Реал обыграл ПСЖ со счетом 5:2 по сумме двух матчей

Реал обыграл ПСЖ со счетом 5:2 по сумме двух матчей

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Реала над ПСЖ в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Реал по сумме двух матчей обыграл ПСЖ, а Ливерпуль прошел Порту.

НВ

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