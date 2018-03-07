Надо было еще 500 миллионов потратить. Реакция соцсетей на победу Реала над ПСЖ в Лиге чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Реала над ПСЖ в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Успешные отборы - 9:38 в пользу Реала. Добавить нечего.— Vlad Yakovenko (@yavladys) 6 марта 2018 г.
Эмери все! спекся— Игорь Линник (@IgorLinnyk) 6 марта 2018 г.
Матчи Реала и ПСЖ наглядно демонстрируют, насколько в современном футболе решает опыт. Можно купить хоть всю родословную Неймара, но на одном энтузиазме далеко не зайдешь.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 6 марта 2018 г.
Якщо чесно, Неймар тут чимось би зарадив? Адже проблема не лише в одній зоні поля, ПСЖ поступився Реалю ще й через грубі невдачі в обороні.— Artur Valerko (@ArchieValerko) 6 марта 2018 г.
Журливий висновок, однак навіть за півмільярду євро клас не форсуєш. Тим більше, якщо тратиш їх на 2,5 гравців.
Самое крутое в этом матче - фанаты ПСЖ! Просто Браво!!!— Semen Zigaev (@aladier2) 6 марта 2018 г.
какое пиро качественное в Париже. даже лучше самой игры.— Fedor Pogorelov (@fpogo23) 6 марта 2018 г.
Я думал, удалится Кавани. Но удалился Верратти. У ПСЖ много хороших игроков. Но это психованная, несолидная команда. Такие не выигрывают ЛЧ.— Stanislaw Minin (@stan_minin) 6 марта 2018 г.
В глобальном смысле это не Верратти вышел вон - это Эмери отправился на выход. Все по делу. Реал великий. Реал классный. Реал солидный. А ПСЖ - нет. Только и всего.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 6 марта 2018 г.
Надо Эмери сказать после матча, что им состава не хватает. Хороший способ.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 6 марта 2018 г.
У меня нет вопросов к ПСЖ, когда он проигрывает Барсе и Реалу. Но делать это вот так? То с авторством главного конфуза в истории ЛЧ, то свалившись в истерики... Когда в Париж пригласят нормального тренера? Грустно на это смотреть из года в год #ПСЖРеал #PSGREAL #ChampionsLeague— Александр Неценко (@netsenko) 6 марта 2018 г.
Пожалуй, худший матч «ПСЖ» в плей-офф Лиги Чемпионов в новой эре.— Павел Занозин (@zanozin) 6 марта 2018 г.
Думаю, все дело в том, что трансферная компания ПСЖ летом получилась не очень удачной. Скорее всего, не смогли купить тех игроков, которых хотели.— Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) 6 марта 2018 г.
Очень буднично. Надо было еще миллионов 500 потратить.— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 6 марта 2018 г.
Цікаво, який ресурс першим оприлюднить матеріал ТОП-n тренерів на заміну Унаї Емері? Бо дуже здивуюся, якщо він залишиться на своїй посаді— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 6 марта 2018 г.
Почему они такие жалкие? И каждый год по-разному #PSG— Ivan Gromikov (@gromikov) 6 марта 2018 г.
Мсьє Арсен, вільна каса. pic.twitter.com/mmSuOaOT08— Vasiliy Obaraz (@wengerov) 6 марта 2018 г.
Напомним, накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Реал по сумме двух матчей обыграл ПСЖ, а Ливерпуль прошел Порту.
НВ
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