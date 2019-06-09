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Надаль 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции

Вчера, 19:57
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Надаль 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции - фото

REUTERS/Vincent Kessler

На счету Надаля 18 побед на турнирах Большого шлема

Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Франции и 12-й раз в карьере поднял над головой кубок турнира.

Надаль выиграл первый сет 6:3, но уступил во второй партии 5:7. В третьем и четвертом сетах испанец не оставил шансов Тиму, отдав ему только по одному гейму в каждой партии.

Надаль 12-й раз в своей карьере стал победителем Ролан Гаррос. Впервые испанец победил на этом турнире в 2005 году. Всего у Надаля 18 титулов на турнирах Большого шлема.

Доминик Тим — Рафаэль Надаль — 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

Накануне победительницей Открытого чемпионата Франции среди женщин стала австралийка Эшли Барти.

Теги:   Теннис Открытый чемпионат Франции Рафаэль Надаль

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