Надаль 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции Вчера, 19:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vincent Kessler На счету Надаля 18 побед на турнирах Большого шлема REUTERS/Vincent Kessler

Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Франции и 12-й раз в карьере поднял над головой кубок турнира.

Надаль выиграл первый сет 6:3, но уступил во второй партии 5:7. В третьем и четвертом сетах испанец не оставил шансов Тиму, отдав ему только по одному гейму в каждой партии.

Надаль 12-й раз в своей карьере стал победителем Ролан Гаррос. Впервые испанец победил на этом турнире в 2005 году. Всего у Надаля 18 титулов на турнирах Большого шлема.



Доминик Тим — Рафаэль Надаль — 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

Накануне победительницей Открытого чемпионата Франции среди женщин стала австралийка Эшли Барти.