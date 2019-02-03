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Начались подводные поиски пропавшего самолета с аргентинским футболистом

Сегодня, 19:48
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EPA

Самолет с Салой на борту пропал 21 января

Начались подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого были 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Как сообщает BBC, отдел расследования авиационных происшествий заявил, что его судно Geo Ocean III прибыло в район поиска.

К поиску также привлечено судно, которое было профинансировано частными средствами.

Поиски продлятся три дня, но частная поисковая операция продолжится до тех пор, пока не найдут самолет.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.

На днях на побережье Франции нашли части пропавшего самолета, на борту которого были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Теги:   Ла-Манш Футбол Авиакатастрофа

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