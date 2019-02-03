Начались подводные поиски пропавшего самолета с аргентинским футболистом
Начались подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого были 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Как сообщает BBC, отдел расследования авиационных происшествий заявил, что его судно Geo Ocean III прибыло в район поиска.
К поиску также привлечено судно, которое было профинансировано частными средствами.
Поиски продлятся три дня, но частная поисковая операция продолжится до тех пор, пока не найдут самолет.
21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.
Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.
Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.
На днях на побережье Франции нашли части пропавшего самолета, на борту которого были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.