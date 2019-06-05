НАБУ провело обыски в Украинской ассоциации футбола 5 июня, 16:16 Цей матеріал також доступний українською УАФ Обыск провели около 30 представителей НАБУ УАФ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в здании Украинской ассоциации футбола (УАФ) в рамках расследования по делу об искусственных полях.



В официальном аккаунте органа в Twitter говорится, что эти действия санкционированы постановлением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

По информации Sport Arena, обыск провели около 30 представителей НАБУ, которые изымают документы, а следователи фиксируют все на видеокамеру.

Президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий находятся в Париже, где посетили мероприятия Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко пребывает во Львове, где проводится подготовка к домашним поединкам сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому УАФ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

