На украинского нападающего появились два претендента в Турции - СМИ Сегодня, 18:03 30 Цей матеріал також доступний українською Евгений Селезнев ищет новый клуб Евгений Селезнев via Instagram

Украинским нападающим Акхисар Беледиеспора Евгением Селезневым заинтересовались два турецких клуба - Бурсаспор и Ризеспор, сообщает Fanatik.

По информации издания, Акхисар хочет избавиться Селезнева через неподобающее поведение игрока. Ризаспор и Бурсаспор готовы приобрести украинского игрока уже во время зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что в Ризеспоре выступает экс-игрок Шахтера и Динамо Александр Гладкий.

Евгений Селезнев стал игроком турецкого Акхисар Беледиеспора в январе 2018 года. В этом сезоне украинский форвард сыграл за клуб 11 матчей и забил 4 гола.

Ранее медиа сообщали, что Евгений Селезнев обсуждает трансфер в турецкий Гезтепе после срыва варианта с переходом в Галатасарай.

Перед этим сообщалось, что Галатасарай близок к подписанию Селезнева в январе 2019 года.