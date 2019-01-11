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На украинского голкипера Реала появился новый претендент - СМИ

Вчера, 23:49
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Аренда Лунина рассчитана до конца сезона

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может в ближайшее время сменить Леганес, за который выступает на правах аренды, на другой испанский клуб, сообщает Marca.

На вратаря претендует Уэска, которая на данный момент занимает последнее место в чемпионате Испании. Сообщается, что клуб направил в Реал официальный запрос об аренде Лунина до конца сезона.

Украинский голкипер не получает достаточно игровой практики в Леганесе, что не устраивает Реал. Кроме этого, наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб ищет нового голкипера, поэтому переспективы Лунина в Леганесе выглядят не очень перспективными.

Уэска регулярно проводила ротацию голкиперов в этом сезоне, так и не найдя подходящего кандидата на роль основного голкипера.

Лунин перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "сливочными" контракт на шесть лет.

Позже Андрей Лунин перешел в Леганес на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.

Теги:   Андрей Лунин Чемпионат Испании Футбол

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