На украинского голкипера Реала появился новый претендент - СМИ Вчера, 23:49 346 Цей матеріал також доступний українською Аренда Лунина рассчитана до конца сезона

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может в ближайшее время сменить Леганес, за который выступает на правах аренды, на другой испанский клуб, сообщает Marca.

На вратаря претендует Уэска, которая на данный момент занимает последнее место в чемпионате Испании. Сообщается, что клуб направил в Реал официальный запрос об аренде Лунина до конца сезона.

Украинский голкипер не получает достаточно игровой практики в Леганесе, что не устраивает Реал. Кроме этого, наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб ищет нового голкипера, поэтому переспективы Лунина в Леганесе выглядят не очень перспективными.

Уэска регулярно проводила ротацию голкиперов в этом сезоне, так и не найдя подходящего кандидата на роль основного голкипера.

Лунин перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "сливочными" контракт на шесть лет.

Позже Андрей Лунин перешел в Леганес на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.