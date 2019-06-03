На правильном пути. Новичок Динамо прокомментировал переход из австрийского клуба Сегодня, 19:45 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Кадири заверил, что быстро адаптируется в Динамо ФК Динамо

Полузащитник Мохаммед Кадири поделился мыслями по поводу подписания контракта с Динамо после перехода из Аустрии.



В интервью официальному сайту киевского клуба футболист заверил, что быстро адаптируется в новой команде, при этом одинаково хорошо играет как опорного полузащитника, так и центрального оборонца.

По словам 21-летнего игрока, он много слышал о Динамо, и считает мечтой играть за такую команду. Новичок бело-синих признался, что ему очень понравилась столица Украины.

Поясняя, почему выбрал киевский клуб, полузащитник рассказал, что когда в прошлом году после нескольких лет в Австрии перебрался в российский чемпионат, для него это был первый шаг.

«Сейчас, считаю, сделал следующий шаг. Думаю, я на правильном пути. Это и было моей мотивацией в принятии решения», — резюмировал Кадири.

Сегодня, 3 июня, Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири. Условия трансфера не разглашаются.