На организаторов договорных матчей в Украине провели облаву: МВД готовит брифинг

Украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе, по результатам которых Министерство внутренних дел (МВД) проведет брифинг.

Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на следствие, речь идет о пяти преступных организованных группах. Подозреваются игроки, тренеры, арбитры и президенты клубов.

По информации FootballHub, обыски проводились у экс-наставника Металлиста и Мариуполя Александра Севидова, бывшего рулевого Николаева Руслана Забранского, а также арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

Как отмечает МВД, в 15.00 по киевскому времени ведомство проведет брифинг по поводу проведения спецоперации в деле о футбольной коррупции. В нем примут участие глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий.

Ранее комитет этики и честной игры ФФУ дисквалифицировал команды U-19 и U-21 Олимпика, а клуб дополнительно оштрафовали за матчи с фиксированным результатом.

В декабре 2017 года вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий анонсировал первые результаты расследований договорных матчей в 2018 году