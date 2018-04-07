На матче чемпионата Украины по футболу болельщики вывесили свастику

На матче чемпионата Украины между Черноморцем и Олимпиком болельщики на трибунах вывесили флаг со свастикой.

Об этом сообщил пресс-аташе Олимпика Олег Барков на своей странице в Facebook. По его словам, служба безопасности стадиона культурно попросила болельщиков убрать флаг.

"Служба безопасности с ними весьма культурно общается, но этот язык для них – как для украинца китайский", - написал Барков.

Матч против Олимпика завершился победой Черноморца со счетом 3:1.

Напомним, в прошлом году на матче Динамо и Шахтера были замечены фанаты с нарядами в стиле Ку-Клукс-клана и масками со свастикой.

Ультрас Динамо заявили о том, что их акция "Біла шиза" во время матча против Шахтера была посвящена исключительно поддержке команды, и не имела расистского подтекста. Посредством своей страницы в Facebook фанаты киевского клуба отметили, что на их трибуне никогда не было и не будет места толерантности. Вместе с тем, они заявили, что им не нужно каждый раз выставлять свои взгляды, поскольку все и так о них знают.