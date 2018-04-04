На легионера Шахтера появился именитый претендент - СМИ

Бразильский полузащитник Шахтера Бернард может стать игроком Милана, информирует Afaritaliani.it.

По данным источника, переход может состояться уже ближайшим летом, когда у легионера истекает срок контракта с "Горняками".

В этом сезоне Бернард сыграл за Шахтер 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Ранее полузащитник Шахтера Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба.

Одным из главных претендентов на бразильца назывался главный соперник Милана, Интер, но этот переход может сорваться в случае непопадания "Нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.