На легионера Шахтера обратили внимание английские топ-клубы - СМИ

Английские Ливерпуль и Арсенал заинтересовались полузащитником Шахтера Бернардом, сообщает Mirror.

По информации источника, 25-летний бразилец является приоритетной целью главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. который видит в нем замену Фелипе Коутиньо, который зимой перешел в Барселону.

Арсенал также видит в Бернарде существенное усиление своей средней линии.

Контракт Бернарда с Шахтером истекает летом 2018 года.

Ранее Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Одним из главных претендентов на бразильца назывался Интер, хотя допускалось, что переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.

На этой неделе появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера Бернарда.

Сообщалось, что полузащитник может стать игроком Милана. Перед этим СМИ писали, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за легионера Шахтера.

Накануне появилась информация, что Бешикташ намерен подписать Бернарда по завершении текущего сезона.