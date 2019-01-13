На Коноплянку есть претендент. Шальке выставил украинца на трансфер - СМИ Сегодня, 00:05 57 Цей матеріал також доступний українською Коноплянка перешел в Шальке в августе 2016 года

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Fotomac.

По данным СМИ, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины.

Ранее Sport.de сообщил, что из-за неудовлетворительных результатов Шальке выставил на трансфер пятерых футболистов, в том числе Коноплянку.

Также главный тренер Шальке Доменико Тедеско остался недоволен Коноплянкой за нарушения украинцем дисциплины.

Сообщается, что Коноплянка был одним из игроков гельзенкирхенского клуба, которые после выездного матча Лиги чемпионов против Порту отправились в ночной клуб и вернулись в расположение команды под утро.

В этом сезоне Коноплянка сыграл за Шальке в 14 матчах, отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Коноплянка оказался в списке ненужных игроков Шальке и может покинуть команду зимой 2019 года.