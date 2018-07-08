08 июля 2018, воскресенье

На футболиста сборной Италии напали с ножом

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Чиро Иммобиле испортили отпуск

Чиро Иммобиле испортили отпуск

На нападающего Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле во время отдыха на море напал мужчина с ножом.

Как сообщает Il Messaggero, инцидент с Иммобиле случился на пляже в итальянской провинции Кьети, где футболист проводит отпуск. Имоббиле отдыхал с друзьями и семьей, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил ссору, а затем выхватил нож.

Мужчина пытался приблизиться к Имоббиле, однако его удалось остановить с помощью прохожих. До приезда полиции он успел скрыться с места происшествия

Как пишет La Gazzetta dello Sport, по информации полиции, это был "ультра" одной из итальянских футбольных команд, которым ранее было запрещено посещать футбольные матчи за регулярное жестокое обращение на трибунах.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Чиро Иммобиле стал одним из лучших бомбардиров Серии А, забив 29 голов.

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