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На фоне сообщений о переходе в российский клуб Ракицкий покинул расположение Шахтера - СМИ

24 января, 23:30
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ФК Шахтер

Ракицкий может вскоре стать игроком Зенита - медиа

Основной защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, о переходе которого в российский Зенит сообщают медиа, покинул расположение Шахтера, сообщает FootBoom.

Как предполагает портал, это должно означать, что вскоре будет официально объявлено о трансфере 29-летнего футболиста в петербургский клуб.

Сообщалось, что защитник близок к переходу в Зенит. По данным СМИ, тот согласовал с российской стороной контракт на 3,5 года с окладом в 2,5 млн евро в год.

Позже появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит из-за плохого взаимопонимания с главным тренером Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами.

Сегодня, 24 января, медиа узнали, что Зенит окончательно договорился с Шахтером о переходе Ракицкого.

Теги:   Сборная Украины Трансферы Зенит ФК Шахтер Футбол

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