На фоне сообщений о переходе в российский клуб Ракицкий покинул расположение Шахтера - СМИ
Основной защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, о переходе которого в российский Зенит сообщают медиа, покинул расположение Шахтера, сообщает FootBoom.
Как предполагает портал, это должно означать, что вскоре будет официально объявлено о трансфере 29-летнего футболиста в петербургский клуб.
Сообщалось, что защитник близок к переходу в Зенит. По данным СМИ, тот согласовал с российской стороной контракт на 3,5 года с окладом в 2,5 млн евро в год.
Позже появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит из-за плохого взаимопонимания с главным тренером Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.
Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами.
Сегодня, 24 января, медиа узнали, что Зенит окончательно договорился с Шахтером о переходе Ракицкого.