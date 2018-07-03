На фоне слухов о согласии Роналду Ювентус предложил за его переход Реалу 120 млн евро - СМИ

Ювентус сделал предложение Реалу в размере 120 миллионов евро за переход нападающего Криштиану Роналду на фоне слухов о договоренности с футболистом о его трансфере в итальянский клуб, сообщает Marca.

По информации медиа, туринский клуб намерен воспользоваться разногласиями в отношениях между игроком и руководством победителя Лиги чемпионов, из-за чего тот все больше стремится сменить команду.

Как пишет издание, Реал дал понять, что согласно его контракту продажа португальского форварда обойдется в 1 млрд евро, но в Ювентусе считают, что сумму трансфера можно обсудить, и в Мадриде не станут удерживать Роналду вопреки его воле.

По данным Marca, главной мотивацией самого нападающего в его переходе в лагерь чемпиона Италии служит не зарплата, а уважение, которое клуб выразил футболисту, а также стремление выиграть Лигу чемпионов с третьей командой после того, как это удалось сделать в МЮ и Реале.

Несмотря на то, что в феврале 2019 года Роналду исполнится 34 года, Ювентус готов сделать его главным форвардом команды и продать нынешнего лидера атак Гонсало Игуаина, пишет медиа.

Сообщалось, что Ювентус договорился с нападающим о его переходе. По информации Tuttosport, контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а годичная зарплата составит 30 млн евро. Ранее появилась информация, что звездный игрок принял окончательное решение уйти из клуба.