На фоне слухов о подписании нападающего Динамо Шахтер заинтересовался его одноклубником - СМИ

Мбокани может остаться в Украине - медиа

Шахтер рассматривает возможность подписания нападающего Динамо Дьемерси Мбокани на фоне слухов о грядущем переходе другого форварда киевской команды Жуниора Мораеса, сообщает Foot.cd.

По информации портала, конкурентом чемпиона Украины в борьбе за конголезского футболиста, чей контракт заканчивается 30 июня 2018 года, выступают турецкий Трабзонспор и бельгийские Брюгге, Антверпен и Андерлехт.

Как отмечает Erzurumekspres, заполучить 32-летнего игрока также стремится турецкий Эрзурумспор.

Камнем преткновения на пути трансфера могут стать финансовые запросы Мбокани, который хочет оклад в 2 млн евро в год, тогда как потенциальный работодатель готов платить 1,5 млн евро.

Недавно сообщалось, что Мораес, чье соглашение также заканчивается 30 июня 2018 года, ведет переговоры о переходе в Шахтер.

Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с нападающими Дьемерси Мбокани, Жуниором Мораесом и Евгением Хачериди.