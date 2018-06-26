На экс-полузащитника Шахтера появился новый претендент - СМИ

На бывшего полузащитника Шахтера Бернарда претендует португальский Порту, сообщает O Jogo.

По информации источника, "Драконы" подпишут бразильского хавбека, если смогут договориться по поводу условий личного контракта.

Соглашение Бернарда с Шахтером истекает 30 июня, и он еще несколько месяцев назад заявлял, что не намерен его продлевать.

В средине июня бразильский полузащитник Шахтера попрощался с донецким клубом после пяти лет выступлений.

Ранее появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать бразильца из-за его запросов по зарплате. Сам хавбек не исключал, что может перейти именно в эту турецкую команду летом. Также сообщалось, что Лацио заинтересовался услугами покинувшего Шахтер полузащитника Бернарда.

СМИ писали, что хавбек уже заключил соглашение с Бешикташем, тогда как Милан не собирается подписывать бразильского исполнителя.