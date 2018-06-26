26 июня 2018, вторник

На экс-полузащитника Шахтера появился новый претендент - СМИ

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Бернард может оказаться в Порту
Фото: ФК Шахтер

Бернард может оказаться в Порту

На бывшего полузащитника Шахтера Бернарда претендует португальский Порту, сообщает O Jogo.

По информации источника, "Драконы" подпишут бразильского хавбека, если смогут договориться по поводу условий личного контракта.

Соглашение Бернарда с Шахтером истекает 30 июня, и он еще несколько месяцев назад заявлял, что не намерен его продлевать.

В средине июня бразильский полузащитник Шахтера попрощался с донецким клубом после пяти лет выступлений.

Ранее появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать бразильца из-за его запросов по зарплате. Сам хавбек не исключал, что может перейти именно в эту турецкую команду летом. Также сообщалось, что Лацио заинтересовался услугами покинувшего Шахтер полузащитника Бернарда.

СМИ писали, что хавбек уже заключил соглашение с Бешикташем, тогда как Милан не собирается подписывать бразильского исполнителя.

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