МЮ - ПСЖ. Видео голов и обзор матча Сегодня, 00:29 673 Цей матеріал також доступний українською EPA Килиан Мбаппе забил второй мяч ПСЖ EPA

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде победил Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.



Первый тайм не выявил победителя, хотя самый острый момент создали гости, но Килиан Мбаппе не попал в ворота.

Пари Сен-Жермен удалось отличиться на 53-й минуте. Это Преснель Кимпембе после подачи с углового пробил точно в сетку.

В игре прошел час, как счет стал 2:0. Мбаппе воспользовался классной передачей от Анхеля Ди Марии и удвоил перевес чемпиона Франции.

Хозяева не сумели создать стоящие моменты для того, чтобы забить хотя бы один мяч.

Голы и обзор матча Манчестер Юнайтед - ПСЖ

ПСЖ со счетом 2:0 переиграл на выезде Манчестер Юнайтед в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.



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