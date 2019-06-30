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Манчестер Юнайтед объявил о подписании второго новичка за лето

Сегодня, 01:26
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ФК Манчестер Юнайтед

Уан-Биссака обошелся МЮ в 50 млн евро — медиа

Манчестер Юнайтед объявил о подписании защитника Кристал Пэлас Аарона Уан-Биссаки.

Как сообщает официальный сайт «Красных Дьяволов», 21-летний футболист заключил контракт на пять сезонов — до лета 2024-го года.

МЮ также имеет опцию продления соглашения еще на год. По информации The Guardian, новичок обошелся клубу в 50 млн евро, где еще 6 млн евро Пэлас может получить в качестве бонусов.

Ранее Юнайтед приобрел у представителя второго по рангу дивизиона Англии Суонси атакующего полузащитника Дэниела Джеймса за чуть более 16 млн евро.

Недавно появилась информация, что МЮ отказался обменять своего ведущего полузащитника Поля Погба на нападающего ПСЖ Неймара.

Как отмечает медиа, клуб не согласился на обмен из-за слишком большой зарплаты бразильского игрока в 1 млн евро в неделю, а также в силу желания исполнительного директора Эда Вудворда удержать Погба.

Теги:   Английская Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Футбол

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