Манчестер Юнайтед отказал ПСЖ в обмене своего лидера на Неймара — СМИ Сегодня, 16:32 470 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ueslei Marcelino МЮ смутил оклад Неймара в ПСЖ — медиа REUTERS/Ueslei Marcelino

Манчестер Юнайтед отказался обменять своего ведущего полузащитника Поля Погба на нападающего ПСЖ Неймара, сообщает The Independent.



По информации издания, после получения соответствующего предложения руководство английского клуба посчитало такую сделку неоправданной.

Как отмечает медиа, МЮ не согласился на обмен из-за слишком большой зарплаты бразильского игрока в 1 млн евро в неделю, а также в силу желания исполнительного директора Эда Вудворда удержать Погба.

The Independent оценивает возможность сделки как маловероятную, тогда как лучшие шансы подписать Неймара видит у Барселоны.

Сообщалось, что каталонский клуб намерен вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризмана.

Погба назывался СМИ в качестве одной из главных трансферных целей Реала.