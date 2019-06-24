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Манчестер Юнайтед отказал ПСЖ в обмене своего лидера на Неймара — СМИ

Сегодня, 16:32
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Манчестер Юнайтед отказал ПСЖ в обмене своего лидера на Неймара — СМИ - фото

REUTERS/Ueslei Marcelino

МЮ смутил оклад Неймара в ПСЖ — медиа

Манчестер Юнайтед отказался обменять своего ведущего полузащитника Поля Погба на нападающего ПСЖ Неймара, сообщает The Independent.

По информации издания, после получения соответствующего предложения руководство английского клуба посчитало такую сделку неоправданной.

Как отмечает медиа, МЮ не согласился на обмен из-за слишком большой зарплаты бразильского игрока в 1 млн евро в неделю, а также в силу желания исполнительного директора Эда Вудворда удержать Погба.

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The Independent оценивает возможность сделки как маловероятную, тогда как лучшие шансы подписать Неймара видит у Барселоны.

Сообщалось, что каталонский клуб намерен вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризмана.

Погба назывался СМИ в качестве одной из главных трансферных целей Реала.

Теги:   ФК Барселона Трансферы Поль Погба Неймар ПСЖ (Paris SG) Манчестер Юнайтед Футбол

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