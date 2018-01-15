Президент донецкого клуба о трансфере ключевого защитника в Динамо: Мы ничего не получили

Президент Олимпика Владислав Гельзин в интервью Footboom рассказал о переходе защитника Артема Шабанова в Динамо.

"Ничего за Шабанова мы не получили. Это длительная дистанция и мы смотрим в будущее. Ставка сделана на процент от продажи Шабанова, который может получить Олимпик.

У нас есть договоренность с Динамо, что в случае удачной продажи Шабанова, мы будем иметь от сделки определенный процент. Киевляне постоянно играют в Лиге чемпионов, это бренд украинского футбола. Надеемся, что Шабанов получит место в основном составе и своей игрой привлечет внимание европейских клубов", - прокомментировал продажу игрока Гельзин.

Помимо Динамо игроком также интересовалась луганская Заря, но Гельзин отметил, что представители луганского клуба не связывались с ним по поводу трансфера.

Также он рассказал о том, что клуб делает первые шаги в продаже своих игроков и зарабатывании денег. По его словам, через несколько дней команду также может покинуть один из лидеров команды Моха.

Ранее Артем Шабанов заявил, что практически договорился с Зарей о переходе из Олимпика, но изменил свое решение после звонка наставника киевского Динамо Александра Хацкевича.