"Мы не будем играть в их игру". Наставник Ливерпуля поделился ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер футбольной команды Ливерпуль (Англия) Юрген Клопп высоко оценил наставника Реала (Испания) Зинедина Зидана и пообещал использовать слабые стороны соперника на поле во время финала Лиги чемпионов в Киеве.

На предматчевой пресс-конференции он отметил, что его команда хорошо проанализировала соперника и сделала свои выводы, но при этом особенной подготовки к игре не было, передает SportArena.

"По пути в Киев мы сделали очень многое, чтобы также рассчитывать на победу. Да, где-то у них больше опыта, но у нас тоже есть свой план. Мы не будем играть в их игру, а хотим попробовать превратить недостатки соперника в свои козыри", - подчеркнул менеджер Ливерпуля.

По его словам, ливерпульцы завтра вечером покажут все свои сильные стороны.

"Девять месяцев назад, когда мы начинали путь в этом сезоне, мы уже были хорошей командой. Но сейчас мы стали лучше. Каждый из нас мечтал попасть в финал, но добиться этого удалось во многом благодаря нашему духу", - сказал Клопп.

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Наставник Ливерпуля также выразил уверенность в своей скамейке запасных: "У нас на протяжении всего сезона хорошая скамейка запасных, и мы рады таким ресурсам. Впрочем, у Реала также есть отличные футболисты в запасе, но сейчас не время сравнивать. Нас полностью устраивает наш резерв, и сейчас мы в лучшей форме, чем несколько месяцев назад. Да, у кого-то, может, и получше скамейка запасных, но сейчас в финале именно Ливерпуль".

Тренер Ливерпуля добавил, что у него с игроками есть договоренность, что он отвечает за поражения, а они - за победы.

Напомним, что 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский состоится финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия).