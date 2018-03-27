Моуриньо включил лидера Шахтера в список желаемых новичков МЮ - медиа

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассматривает возможность приобретения ведущего полузащитника Шахтера Фреда среди желаемых новичков будущего лета, сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, наставник ищет замену для ветерана команды Майкла Каррика, который закончит карьеру по завершении нынешнего сезона.

Поскольку летом клуб должен покинуть еще один центральный полузащитник Маруан Феллаини, то португальский тренер планирует подписать хотя бы одного игрока на эту позицию. В качестве потенциальных целей Моуриньо называет не только Фреда, но и Артуро Видаля из Баварии, Марко Верратти из ПСЖ, Жана-Мишеля Сери из Ниццы, Жоржиньо из Наполи и Сергея Милинковича-Савича из Лацио.

На прошлой неделе полузащитник Шахтера заявил, что его агенты делают все возможное для перехода его клиента в один из английских клубов.

Сообщалось, что бразильский футболист, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед. Эта информация появилась после того, как генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в МЮ.

В феврале СМИ писали о том, что полузащитник будущим летом станет игроком Сити. Эти сообщения подтверждает бывший наставник Шахтера Мирча Луческу. Позже медиа узнали, что ПСЖ также хочет летом подписать бразильского игрока.