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Моуриньо упал во время вбрасывания шайбы перед хоккейным матчем в России - видео

Вчера, 22:28
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EPA

Моуриньо упал, когда покидал лед

Футбольный тренер Жозе Моуриньо упал во время символического вбрасывания шайбы перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между Авангардом и СКА в России.

Португальский специалист вбросил каучуковый диск в центре ледовой площадки в Балашихе, после чего поскользнулся, когда пытался ее покинуть.

В декабре 2018-го года Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста менеджера команды, которая на тот момент занимала шестое место в чемпионате Англии и отставала от лидера первенства Ливерпуля на 19 очков.

Сообщалось, что Реал перед новым сезоном хочет вернуть португальского тренера на пост наставника команды, который работал в клубе в 2010-2013 годах.

Позже появилась информация, что Моуриньо отказался возглавить лиссабонскую Бенфику.

Теги:   Падение Хоккей Жозе Моуриньо Футбол

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