Моуриньо упал во время вбрасывания шайбы перед хоккейным матчем в России - видео Вчера, 22:28 1074 Цей матеріал також доступний українською EPA Моуриньо упал, когда покидал лед EPA

Футбольный тренер Жозе Моуриньо упал во время символического вбрасывания шайбы перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между Авангардом и СКА в России.



Португальский специалист вбросил каучуковый диск в центре ледовой площадки в Балашихе, после чего поскользнулся, когда пытался ее покинуть.

В декабре 2018-го года Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста менеджера команды, которая на тот момент занимала шестое место в чемпионате Англии и отставала от лидера первенства Ливерпуля на 19 очков.

Сообщалось, что Реал перед новым сезоном хочет вернуть португальского тренера на пост наставника команды, который работал в клубе в 2010-2013 годах.

Позже появилась информация, что Моуриньо отказался возглавить лиссабонскую Бенфику.