Моуриньо упал во время вбрасывания шайбы перед хоккейным матчем в России - видео
Футбольный тренер Жозе Моуриньо упал во время символического вбрасывания шайбы перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между Авангардом и СКА в России.
Португальский специалист вбросил каучуковый диск в центре ледовой площадки в Балашихе, после чего поскользнулся, когда пытался ее покинуть.
В декабре 2018-го года Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста менеджера команды, которая на тот момент занимала шестое место в чемпионате Англии и отставала от лидера первенства Ливерпуля на 19 очков.
Сообщалось, что Реал перед новым сезоном хочет вернуть португальского тренера на пост наставника команды, который работал в клубе в 2010-2013 годах.
Позже появилась информация, что Моуриньо отказался возглавить лиссабонскую Бенфику.